緊迫するイラン情勢。国内の燃料価格への影響はどうなりそうでしょうか？ 【写真を見る】イラン情勢の緊迫化でエネルギー価格高騰に心配の声 三重県内“最古のサウナ”では“銭湯の料金値上げ”の可能性も （利用客）「お風呂大好き」 （利用客）Q.どれくらいここに通っている？「37年くらいかな。高温サウナで水もきれいだし…それが魅力かな」 3月9日、取材したのは三重県四日市市の銭湯「玉の湯」。県の温浴施設にあ