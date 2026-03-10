「BCNランキング」2026年2月の月次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位11インチiPad Wi-Fi 128GB（アップル）2位11インチiPad Air Wi-Fi 128GB(2nd)（アップル）3位LAVIE Tab Lite（TL103/KAL）（NEC）4位11インチiPad Air Wi-Fi 256GB(2nd)（アップル）5位iPad mini Wi-Fi 128GB(7th)（アップル）6位LAVIE Tab T8（T0855/KAS）（NEC）7位LAVIE Tab T11N（T1175/LA