3月14日から、西武鉄道は「小児IC運賃1乗車50円均一」など、新たな小児IC運賃制度を開始します。同日に現行運賃の平均10.7％（最大15.8％）の値上げとなる運賃改定が行われ、大人（中学生以上）の電車代はかなりの負担増となりますが、子ども（小学生）の電車代はほぼ無料といっても過言ではないレベルに下がるので、沿線に居住する子育て世帯にとって大きな助けとなるでしょう。今回は、このお得な運賃制度について解説します。