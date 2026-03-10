細谷火工 [東証Ｓ] が3月10日大引け後(18:00)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の10円→15円(前期は17円)に大幅増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、令和8年6月7日に創業120周年を迎えます。これもひとえに株主の皆様をはじめ、関係各位の長年に亘るご支援の賜物と心より感謝申し上げます。つきましては、株主の皆様への感謝の意を表すため、令和8年3月期の期末