日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月10日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の21万2476枚だった。 ◯2026年3月限（特別清算日：3月13日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 212476(212410) ソシエテジェネラル証券201372(197365) バークレイズ証券139343(1