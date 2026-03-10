3月9日午前7時、中国東方航空MU756便が昆明長水国際空港に到着し、イラン情勢の影響でドバイに足止めされていた中国人旅行客269人が無事帰国しました。同便は、ドバイ空港再開後に同空港から昆明へ向かう初の直行便でした。 帰国した1人は「関係各方面の尽力のおかげで無事帰国できた。本当に安心した」と喜びを隠しきれない様子でした。（提供/CGTN Japanese）