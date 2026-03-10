俳優の西垣匠が、森カンナが主演を務める4月期日本テレビ月曜プラチナイト枠ドラマDEEP『多すぎる恋と殺人』（4月6日スタート、毎週月曜 深0：24）に出演することが10日、発表された。主人公・谷崎真奈美（森）に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬を演じる。【写真】森カンナに振り回される…後輩刑事役・西垣匠本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。真奈美は、