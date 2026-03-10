中国の研究者が主導する最新の解析により、月面のボーデ谷地域に存在する5種類の独特な地形が発見されました。チームは将来有人月面着陸計画での着陸地点の候補地を提言しました。この重要な惑星科学研究は、中国地質大学（武漢）地球・惑星科学学院の黄俊教授と肖龍教授らが中国内外の研究機関と協力して実施したもので、研究成果は北京時間3月10日未明に国際専門学術誌である「ネイチャー・アストロノミー」（オンライン版）に掲