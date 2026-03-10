アップルは、ノートパソコン「MacBook」シリーズ3モデルを2026年3月11日に発売する。エントリーモデルの「MacBook Neo」が新登場。「MacBook Neo」は標準モデルなら10万円を切る価格「MacBook Neo」は、頑丈なアルミニウムボディに、13型（2408×1506ドット）「Liquid Retinaディスプレイ」、Appleシリコン「A18 Pro」を搭載する。メモリーは8GB。「Wi-Fi 6E（802.11ax）」準拠の無線LAN、Bluetooth 6をサポートする。カラーはブラ