俳優の豊嶋花と山中柔太朗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系火曜プラチナイト枠ドラマDEEP『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（毎週火曜深0：24※第10話は深0：34）の第10話が、きょう10日深夜に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。【場面写真】ドキドキ！膝枕してもらう山中柔太朗原作は、岡田ピコ氏の『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（「COMICポラリス」連載／フレックスコミックス刊