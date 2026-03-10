漫画『J⇔Ｍ ジェイエム』（原作：大武政夫／ハルタオルタ連載）がテレビアニメ化されることが決定した。【動画】かっけぇ！公開された『J⇔Ｍ ジェイエム』原作PV本作は闇社会で“アンタッチャブル”と恐れられる孤高の殺し屋・J（ジェイ）と、家にも学校にも居場所のない孤独な少女・恵（めぐみ）の二人が繰り広げるスイッチング・ライフ。アニメ化発表記念を記念して、原作・大武政夫からコメント＆お祝いイラストが到着