アニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』が、4月7日より、日テレ、ＢＳ日テレ、AT-Xにて放送されることが決定した。あわせて最新映像を収録した本PVが解禁となった。【動画】カオスすぎる…公開された『勇者の肋骨』PV「俺」（CV：阿部 敦）が予想できない転生を繰り返す様子や「女神様」（CV：M・A・O）の塩対応っぷりなど個性豊かなキャラクターが登場。アニメ映像に加えて、実写映像や人形劇、