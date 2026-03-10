アニメ『チェンソーマン』の劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（2025年9月19日公開）のファイナル舞台あいさつが、21日にTOHOシネマズ日比谷で開催されることが決定した。イベントには主人公・デンジを演じた戸谷菊之介、早川アキ役・坂田将吾、東山コベニ役・高橋花林、レゼ役の上田麗奈が登壇し、舞台あいさつの模様は全国の劇場で生中継される。【画像】たまらん！配布される特典カード＆『チェンソーマン』名場面カットまた