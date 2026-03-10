シンガー・ソングライターのキタニタツヤが、4月よりスタートするテレビアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のエンディングテーマを担当することが決定。新曲「れびてーしょん」を書き下ろしたことが明らかになった。【動画】アニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』PV2022年に発売され、累計300万本を突破したゲーム『NEEDY GIRL OVERDOSE』（通称：ニディガ）がテレビアニメ化され、4月4日よりTOKYO MX、BS11、WOWOWほかにて順次放送される