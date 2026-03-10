スターバックスが、韓国のスターバックスで毎年春に人気を集めてきたビバレッジに着想を得た新商品『シュークリーム フラペチーノ』と『シュークリーム ラテ』が13日から発売する。韓国で春の定番として親しまれてきた味わいを、日本向けにアレンジした日本初登場の商品だ。そんな新作ビバレッジを、編集部が一足先にメディア向け試飲会で体験してきた。【写真】爽やかなオレンジ色の2層がかわいい！『シトラス＆ハニー ソルベ