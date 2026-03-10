中東情勢が悪化する中、現地からの退避を希望する日本人ら281人を乗せた日本政府のチャーター機が10日朝、成田空港に到着しました。日本政府によりますと、搭乗していたのは、サウジアラビアのほか、カタールなどから陸路で移動し出国を希望した日本人やその家族ら281人です。大学生（20代）「朝目覚ましみたいな感じでミサイルの迎撃音が聞こえたり、昼間すごく近くで爆発の音が聞こえたりしましたね」サウジアラビア在住（40代）