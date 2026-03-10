ボートレース尼崎「BOATBoyカップ」は3日間の予選を終えて、優勝戦メンバーが決まった。見事な首位通過だ。明石正之（52＝兵庫）は予選5走をオール2連対。4年8カ月ぶりの地元優出に「優勝戦にはそんなに乗っていないけど、たまに頑張りますから」と笑顔を見せた。勝負駆けの3日目も安定感たっぷり。6号艇の前半3Rは5コースから手堅く追走して2着。「もうちょっとやったね」と振り返った後半7Rは捲り差しが1着に届きかけて