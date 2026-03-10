「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−チェコ代表」（１０日、東京ドーム）３連勝でＣ組１位通過を決めている侍ジャパンのスタメンが発表され、大谷翔平選手は今大会初めて先発オーダーから外れた。ここまで出場機会があまりなかった森下翔太外野手が１番、佐藤輝明内野手が２番に座った。さらに小園海斗内野手が６番・遊撃、７番・中堅に周東など出場機会が少なかった選手がスタメンに名を