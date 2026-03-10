俳優竹財輝之助（45）が10日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。“クズ”役でブレイクした竹財が、役作りで参考にした人を明かした。番組では竹財が演じてきた数々の“クズ男”をまとめて紹介した。竹財は「いろいろ見てきた人を参考にはしてるんですよ。役作りしていくときに、近くにいる人とか、もちろんドラマの中の人物を参考にすることもありますけど」と答えた。ハライチの澤部佑は「プライベー