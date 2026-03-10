HENNGEは3月10日、法人向けクラウドセキュリティサービスHENNGE Oneが、Skyが提供するクライアント運用管理ソフトウェア「SKYSEA Client View」と連携したことを発表した。この連携により、デバイス証明書の効率的な発行やインストールが可能になるという。働き方の多様化により、社内外を問わずにさまざまな場所からさまざまなデバイスで業務システムへアクセスするようになっている。そうした状況下でセキュリティを強化するため