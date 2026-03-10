愛知支部の急成長株・前田滉（２５＝愛知）が１０日、中京スポーツを訪問。ボートレース蒲郡で２４日から２９日まで開催されるＳＧ「第６１回ボートレースクラシック」に向けて力強く意気込みを語った。「もう、本当にここでＳＧを取ってやりたいという気持ちで臨みます」。昨年９月の宮島ヤングダービーでＧ?初Ｖを決めて２回目のＳＧ挑戦となるクラシック出場権も手に入れた。しかも舞台が地元となればボルテージも最高潮だ。