元KAT-TUNのメンバー2人に、対照的な動きが起きている。「1人めは田中聖さんです。FLASHでも報じられましたが、刑期を終えて出所していたことがわかっています」（芸能記者）覚せい剤の使用と所持の疑いで逮捕され、2023年12月に懲役2年8カ月の実刑判決が確定。翌2024年2月15日に刑務所に収監された田中だが、すでに刑期を満了していたという。「田中さんは2024年2月に公開された依存症専門オンラインサロン『Addiction Report