Ｆ１の今季開幕戦オーストラリア・グランプリ（ＧＰ）でトラブルが続き空中分解の危機に瀕しているアストンマーティンの惨状について、チームのアンバサダーを務めるレジェンドのペドロ・デラロサ氏が内情をぶっちゃけた。今季から本格復帰したホンダと組むアストンマーティンは、プレシーズンからパワーユニット（ＰＵ）の問題が続発。オーストラリアＧＰに入ってもトラブルは続き、フェルナンド・アロンソとランス・ストロー