米AMDは3月9日（現地時間）、組み込み向けプロセッサ「Ryzen AI Embedded P100」シリーズにおいて、12コアCPUの「Ryzen AI Embedded P185」などあわせて6つの製品を追加した。すでにサンプル出荷を実施中。AMD、組み込み向けプロセッサに推論性能統合の「Ryzen AI Embedded P100」インテリジェント工場向けの産業用PCから自律ロボットや医療画像機器まで、幅広い用途に向くという組み込み向けプロセッサにおける新製品。今回8コア