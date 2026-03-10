そろそろ春を意識したコーデが組みたいけれど、何を着ればいいか分からない……。そんなミドル世代におすすめしたいのが、一点投入で着映えしそうな「ストライプ柄シャツ」。爽やかでオンにもオフにも使いやすいストライプ柄シャツは、ワードローブの即戦力になる予感。今回は【GU（ジーユー）】でゲットできる、リラックスシルエットのシャツをピックアップしました。 シーズンムード