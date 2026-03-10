所属先が公式Xで投稿「食欲も戻ってきているとのこと」フィギュアスケート・ジュニア世界世界選手権（エストニア・タリン）の女子で前人未到の4連覇を達成した17歳・島田麻央（木下グループ）は女子ショートプログラム（SP）後に体調不良に陥ったことを明かしていたが、帰国後の状態について所属先が報告した。すでに帰国している島田は9日、自身のインスタグラムで「ショートプログラムの後に体調不良になってしまいフリーを