元AKB48で女優・タレントの永尾まりやが10日、自身のインスタグラムを更新し、32歳の誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】いつまでも若々しい！透け感あるキュートな衣装 「32歳になりました」と投稿し、透け感ある淡いブルーのトップスに紫のパンツ姿と妖艶な雰囲気の写真を掲載。「立派な大人！年齢に見合った自分を目指して今年は今やっている事を全力に、そしてこれからやりたいことに繋げられるよう