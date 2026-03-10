岡山県警と三井住友海上火災保険が共同で実施した啓発活動 2026年4月から自転車の悪質な交通違反に対して反則金の支払いを求める、いわゆる「青切符」制度が始まります。対象は16歳以上です。これまでと何が変わるのでしょうか。 （警察官）「4月1日から自転車にも交通反則通告制度『青切符』制度が始まります。自転車の交通ルール遵守をお願いします！」 岡山市で10日、警察と保険会社が共同で啓発活動を行いま