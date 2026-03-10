◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着に大阪杯・Ｇ１の優先出走権）＝３月１０日、栗東トレセン昨年の覇者クイーンズウォーク（牝５歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は、追い切り前日のこの日、栗東・坂路を６２秒８―１４秒７で駆け抜け、牝馬らしからぬ雄大な馬体を弾ませた。４日のＣＷコースでは、ラスト１ハロンでこの日の最速タイとなる１０秒９（６ハロン８１秒５）をマークし