中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京3月10日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は10日の記者会見で、各方面の共同の努力により、アラブ首長国連邦（UAE）やオマーン、サウジアラビアなどから中国人旅客1万人余りが安全に秩序良く帰国したと明らかにした。