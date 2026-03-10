◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 - チェコ(10日、東京ドーム)1次ラウンド最終戦となるチェコ戦を前に大谷翔平選手は試合前にフリーバッティングに登場しませんでした。初戦のチャイニーズタイペイ戦でグランドスラムを放つなど、9打数9出塁、5安打、2本塁打、打率.556、OPS2.025を記録している大谷選手。日本はすでに3戦全勝で準々決勝出場を決めています。試合前のフリーバッティングでは相手選手も思