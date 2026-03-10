◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本−チェコ(10日、東京ドーム)1次ラウンド最終戦のチェコ戦に挑む野球日本代表「侍ジャパン」のスタメンが発表されました。日本はすでに3連勝でこの試合を前に組1位通過が決定。チェコは3連敗で4位が確定しています。日本はここまでともに2本塁打でチームを引っ張る大谷翔平選手と鈴木誠也選手がスタメンから外れます。1番レフト森下翔太選手、2番ライト佐藤輝明選手の阪