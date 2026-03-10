◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーチェコ（2026年3月10日東京D）日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督（50）は10日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組最終戦のチェコ戦前に行われた公式会見に出席。すでに1位突破が決まっている日本にとってのチェコ戦の位置付けを語った。国内での戦いもあと一戦。指揮官はチェコ戦について「まだ投げていない投手もいますし、そこまで出ていない選手もい