四国電力伊方原発3号機（愛媛県伊方町）で昨年、空気抜きの配管から水漏れがあった不具合について、四国電は10日、配管の水抜きがされていなかったため、内部の水が加熱で膨張し亀裂が生じたとの調査結果を発表した。四国電は、点検が終了した際には水抜きをするよう作業の手順書を変更した。四国電によると、水漏れがあったのは、発電のためタービンを回す高温の蒸気が通る配管から枝分かれした配管。余分な空気を抜くために