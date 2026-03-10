安倍晋三元首相銃撃事件で殺人罪などに問われた山上徹也被告（45）＝無期懲役、控訴＝が、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への解散命令に関し、拘置所での面会で「出なかったら大変でしたよね」などと賛同する趣旨の発言をしたことが10日、分かった。面会したジャーナリスト鈴木エイトさんが明らかにした。鈴木さんは同日午前、大阪拘置所で約30分間面会。解散命令に話が及ぶと、被告は「これで出なかったら大変でしたよね