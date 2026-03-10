8日、東京ドームで日本とオーストラリアの試合が行われた。日本が4-3で勝利し、1次リーグC組の1位通過が決定。米マイアミで開催される準々決勝にコマを進めた。 8日は60年ぶりとなる国際試合の天覧試合として、試合前から注目を浴びていた。当日は天皇皇后両陛下と長女・愛子さまが観戦された。試合は、6回終了時点で0-1とリードを許す苦しい展開。しかし7回裏に吉田正尚の2ランで逆転すると、8回裏にも2