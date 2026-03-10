【ニューヨーク＝金子靖志】国連女性機関の親善大使を務める米俳優アン・ハサウェイさんは９日、米ニューヨークの国連本部で演説し、「『平等』という約束と、女性が置かれている現実との間には大きな隔たりがある」と述べ、男女平等の実現を訴えた。ハサウェイさんは、国際女性デーに合わせた記念イベントに登壇した。性暴力などの被害を公表し、社会に残る理不尽さと闘ってきた女性たちの名前を挙げ、「勇気ある人々が変化へ