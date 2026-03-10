「大相撲春場所・３日目」（１０日、エディオンアリーナ大阪）横綱大の里は藤ノ川に敗れ、自己ワースト初日からまさかの３連敗を喫した。藤ノ川は初金星となった。大の里は初顔合わせの２１歳を終始捕まえきれず、引き落とされて、前のめりに倒れ込んだ。土俵に手をついたまま、愕然とうつむき、４秒動けなかった大の里。館内は騒然となり、大の里は険しい表情を浮かべたまま座り込んだ。ＮＨＫによると取組後は「ダメです