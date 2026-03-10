勤務する学校で徴収金などから2246万円あまりを横領し、一部を私的に流用したとして新潟県長岡市の中学校の事務職員の主任が懲戒免職処分となりました。新潟県教育委員会の発表によりますと、長岡市内の中学校に勤務する主任(36)は2022年7月から2025年5月までの間、学校徴収金などから2246万2551円を横領し、このうち1396万9301円を私的に流用しました。私的流用について「公営ギャンブル・ボートレースに使用した、借