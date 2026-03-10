東日本大震災から11日で15年です。時の流れとともに、記憶の風化が懸念される中、多くの命が犠牲になった大災害を伝えつなごうとする写真展が大館市で開かれています。津波に流され、道路の上で積み重なった、無数の車。海から2キロあまりも離れた小学校に押し流されてきた船。大館市の中央公民館で、開かれている、東日本大震災の写真展です。震災の記憶を風化させず後世に伝えつなごうと、毎年この時期に開かれています。会場に