現在のサッカー界では1つのクラブで戦い続ける『ワンクラブマン』は減少傾向にあるが、その中で珍しい存在の1人と取り上げられるのがCSKAモスクワでプレイするロシア人GKイゴール・アキンフェエフだ。今季もキャプテンマークを任されている絶対の柱であり、デビューからCSKAモスクワで積み重ねた試合数は驚異の815試合。4月には40歳を迎えるが、クラブでの立ち位置に変わりはない。契約は今季までとなっているが、延長の可能性もあ