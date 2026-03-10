毎年のように若手有望株を複数獲得しているチェルシーの補強戦略には疑問の声もあるが、チェルシーは今夏もそのスタンスを続ける考えなのだろうか。今も注目している若手有望株は複数おり、その1人がNewヤヤ・トゥレとも言われるロリアン所属MFアルトゥール・アヴォム（21）だ。ヤヤ・トゥレはコートジボワール代表として長く活躍した中盤のビッグマンだったが、一方のアヴォムはカメルーン代表でプレイする173cmのセントラルMFだ