◆大相撲春場所３日目（１０日・エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は、西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）に首投げで勝ち、３連勝を飾った。先場所敗れた相手に勝利した。前日は、東前頭筆頭・若隆景（荒汐）に押し込まれながらも土俵際で回り込み、勝利をつかんだ。「立ち合いが良くなかったけど、そこで反応できて良かった。『あっ』と思いましたけど、落ち着いてから良かったと思います」と振り返っていたが、こ