ヤクルトは１０日、スーパーマリオブラザーズが発売４０周年を迎える任天堂の協賛で、６月２１日の広島戦（神宮）でスペシャルイベントを開催すると発表した。当日はマリオによる始球式が行われるほか、試合中は各塁に「ハテナブロック」をモチーフとした特別なデザインの塁ベースが使用される。１２球団統一で特殊なデザインが施された塁ベースを用いた公式戦が実施されるのは、プロ野球で初めての試みとなる。試合後にはこ