◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル＝３着までに皐月賞・Ｇ１の優先出走権）＝３月１０日、栗東トレセンサウンドムーブ（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父リアルスティール）は坂路をゆっくりと上がった。集中した走りで、テンションも維持できている。斉藤崇調教師は「先週、週末とやって良くなっています。整ってきた感じです」と納得の表情を浮かべた。前走でマイルに対応したが、今