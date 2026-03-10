◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―チェコ（１０日・東京ドーム）侍ジャパンのブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１０日、チェコ戦の試合前会見に臨んだ。チームは３連勝で１位通過を決めている。岡本自身はここまで３試合で１０打数１安打１打点。「自分自身あまり打っていない。でもチームが勝っているので、今日は頑張りたいなと思います」と意気込んだ。８日のオーストラリア戦では試合前の円陣で岡本は先発マウ