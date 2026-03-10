◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―チェコ（１０日、東京ドーム）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手がブルペンで２９球の投球練習を行った。試合前練習でグラウンドでのキャッチボール後、一塁側のブルペンへ。捕手・坂本を相手に２９球を投じた。大谷の後方では、今回アナリストとして招集されており、ドジャースでは編成部選手育成、能力開発担当主任として大谷の通訳も務めてサポートしているアイアトン氏も見守ってい