１０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドＣ組を１位通過し、この日、チェコと対戦する侍ジャパンが米国に乗り込んでの準々決勝では、ともに優勝候補のドミニカ共和国かベネズエラと激突することを特集した。リモート出演の野球評論家・五十嵐亮太さんは、ベネズエラについて「ドミニカと比較した場合、選手層では若干薄くはなる