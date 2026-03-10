◆大相撲春場所３日目（１０日・エディオンアリーナ大阪）横綱・大の里（二所ノ関）は、東前頭２枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）に敗れ、自己ワーストの初日から３連敗を喫した。小兵を相手に土俵際まで攻めたが引き落としに屈した。初顔だった藤ノ川は初の金星となった。負け残りの土俵下では口を真一文字にして悔しさをにじませた。横綱の初日から３連敗は、大の里の師匠でもある稀勢の里（二所ノ関親方）が２０１９年初場所で記録し