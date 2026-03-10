◆オープン戦阪神２―１西武（１０日・甲子園）西武・長谷川信哉外野手（２３）が好調を維持している。外野手登録の長谷川だが、この日は「１年目のフェニックス・リーグ以来ぐらい（のスタメン）」という「７番・一塁」で先発出場。打撃では両軍無得点の２回２死一塁でチーム初安打となる左前安打を放ってチャンスを拡大するなど３打数１安打１四球。守備では、両軍無得点の４回無死走者なしの場面で、投手の後ろに飛んだ勢